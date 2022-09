Casi un 20% de noticias en TikTok contienen información errónea, según estudio

Un estudio realizado por la compañía NewsGuard reveló que casi un 20 por ciento de los videos sobre noticias que se encuentran en TikTok contienen información errónea.

La entidad, que evalúa la credibilidad y transparencia de los sitios de noticias en internet cotejándolos con nueve criterios del periodismo profesional, trabajó en la búsqueda de información en TikTok y Google sobre noticias destacadas como la guerra entre Rusia y Ucrania, aborto y elecciones presidenciales, revelando que en la red social entrega una mayor desinformación en sus motores de búsqueda.

"Se mostró repetidamente videos que contenían afirmaciones falsas en los primeros 20 resultados, a menudo dentro de los primeros cinco", alertó el informe, que, por otra parte, dio cuenta que Google "proporcionó resultados de mayor calidad y menos polarizados, con mucha menos información errónea".

En esta línea, el análisis llevó a la conclusión de que TikTok "está alimentando constantemente a millones de jóvenes usuarios con información errónea sobre la salud, incluyendo algunas afirmaciones que podrían ser peligrosas para la salud de los usuarios".

