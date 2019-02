Gobierno emplazó a las policías a dar con responsables de sitio chileno de ciberacoso

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla, condenó el sitio web chileno Nido.org donde usuarios anónimos amenazan, insultan y acosan a mujeres, muchas de ellas menores de edad, emplazando a las policías a dar con los responsables de estas acciones.

"La obligación de la ciberbrigada es localizar a estas personas. Hay métodos, hay formas, cada día vivimos en un país cada día con más innovación, hay formas de localizar y justamente por eso la PDI ha creado una brigada especializada en ir corriendo las cortinas hasta llegar a las personas o a la persona que esté detrás de esto", aseveró.

La ministra Pla dijo que se comunicará "en los próximos minutos con la Dirección General, con el director de la PDI (Héctor Espinosa) y también el Ministerio del Interior con el propósito de que afinemos en muy corto rato cuál es la estrategia que vamos a seguir, de qué manera nosotros como ministerio vamos a apoyar e impulsar también las denuncias, y a dar lo antes posible con estas personas".

Las víctimas acusan que el sitio se prestó para amenazas de muerte, denostaciones y también difamación de mujeres, dando a conocer, incluso, información privada de ellas como RUT, nombre y direcciones.

"Voy a ser muy enfática: Esas personas, las personas que están promoviendo esos sitios, las personas que están ejecutando esas acciones, están hoy al margen de la ley. Cuando sean localizados, van a responder ante la Justicia", recalcó la ministra Pla.

La secretaria de Estado llamó a denunciar estas situaciones ya sea en el mismo ministerio o a través de la PDI o Carabineros, para poder detener a los autores de estos hechos.

Sin embargo, algunas de las víctimas acusan que varias denuncias se han desestimado debido a que no tienen el nombre de las personas que cometieron los delitos.

Creador de la web también es apuntado como acosador

El creador de la página -cuyos datos fueron filtrados por el colectivo de hackers Anonymous en redes sociales- también es apuntado como acosador por una de las víctimas, quien aseguró a Cooperativa que conoce al sujeto y denunció que él la acosó por varios años por redes sociales, correos electrónicos, dirección y teléfono.

"Subió todas mis fotos cuando yo era menor de edad, no tenía ninguna foto desnuda, pero sí eran muchas selfies, que ni siquiera sé de dónde salieron. Puso mi dirección, también, tiró un montón de datos como mi RUT", afirmó la denunciante.

Ella indicó que "en ese tiempo iba en el colegio, entonces, fue súper raro porque yo no sabía que hacer, se lo conté a amigos y nadie lo encontraba grave, porque no había hecho nada malo por así decirlo, pero yo me sentía súper insegura porque no sabía qué hacer y además es una persona que constantemente se encarga de hacerte saber que está presente en tu vida".

La PDI indicó a Cooperativa que se está realizando una indagatoria para averiguar si existen reales denuncias en contra del sitio web.