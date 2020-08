Oposición critica licitación 5G: Acusan que se regala espectro y se profundiza brecha digital

Parlamentarios de oposición criticaron con dureza las características del llamado a licitación hecho por el Gobierno para incorporar la tecnología 5G en el corto plazo, planteando que se está regalando espectro.

Además, señalan que se profundiza la brecha digital porque se mejora la conectividad en zonas urbanas, abandonando a las áreas rurales o pueblos pequeños.

La semana pasada fueron publicadas las bases de licitación para las concesiones de banda y, tras un primer análisis, el presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), advirtió que "estamos ante la más brutal privatización del espectro electromagnético, este bien nacional de uso público donde los ciudadanos ganan poco o nada".

"Si continúa el camino propuesto por el Gobierno, no sólo significa la privatización más grande del espectro de la historia de Chile sin nada a cambio, sino que establece un camino garantizado para ampliar la brecha digital en nuestro país", acusó.

Se van a licitar 1.800 mhz (megahertz) y, en esta oportunidad, se cambió el modelo: no se piden contraprestaciones y se premia en la licitación el mejoramiento de la tecnología en ciertos "polígonos" estratégicos, ubicados todos en zonas urbanas.

"Donde la mayoría de los polígonos pertenecen a lugares ya iluminados o conectados, como universidades privadas o aeropuertos, y no se hacen cargo nuevamente de los lugares que no tienen iluminación. Lo más grave: se está regalando espectro, bien nacional de uso público -privatizado, por cierto-, por 30 años con renovación ilimitada", apuntó la senadora DC Ximena Rincón.

Y añadió: "Volvemos a repetir lo que ocurrió con la famosa Ley de Pesca".

Aquí parte de mi intervención en discusión x 5G/ Gob deja olvida brecha digital. Nuevamente regula normas de competencia y no de cobertura. Casi la mitad de los chilenos no tiene conectividad real, sin posibilidad de teletrabajo ni clases virtuales y no hay propuesta para ellos pic.twitter.com/w23Du8cC4t — Ximena Rincón (@ximerincon) August 27, 2020

"Se dejaron fuera los polígonos industriales", responde el Gobierno

Desde el Gobierno sostuvieron que las tecnologías se van superponiendo unas sobre otras y la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, explicó que el Ejecutivo está impulsando otras iniciativas para mejorar la cobertura y disminuir la brecha digital, como el proyecto de fibra óptica nacional.

Respecto de los polígonos, la secretaria de Estado descartó que se esté beneficiando a alguna industria en particular.

"El 5G, por sí mismo, no cierra la brecha digital. Mejora la conectividad, abre muchas oportunidades, no hay industrias particulares. Explícitamente en este concurso se dejaron fuera los polígonos industriales, son solamente instituciones que tienen un servicio a la comunidad los que están incorporados, justamente para no favorecer a industrias particulares que tienen como acceder comprando esos servicios", manifestó.

Respecto a los "polígonos", en la licitación se pide -por ejemplo- desarrollar la tecnología en aeropuertos, pero sólo en el sector de despegue y aterrizaje de los aviones, por lo que las poblaciones o comunas aledañas no van a tener esa tecnología.