¿Te viste afectado?: Usuarios reportan caída nacional de Internet Movistar

A través de Twitter, usuarios de Movistar reportaron la caída masiva de los servicios de Internet Hogar de la compañía de telecomunicaciones.

Además, dieron cuenta de problemas con Internet móvil, ya que muchos podían acceder a Whatsapp y Twitter, pero no a sitios web.

Movistar no se ha referido a través de sus redes sobre la caída de su servicio, que a eso de las 9.30 retomó su funcionamiento para algunos usuarios.

Revisa las denuncias:

Me metí a twitter para ver si el internet era problema de movistar, pero como soy #Movistar no me cargaba 😂