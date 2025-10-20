Tras amplia caída: Amazon afirma que sus servicios ya está casi recuperados

Los servicios de hosting de Amazon en su mayoría ya se han recuperado, tras los errores detectados en una de sus regiones de EE.UU. y que provocaron incidencias a miles de usuarios en todo el mundo, en destacadas y populares plataformas, como Snapchat, Roblox y muchos bancos alrededor del mundo.

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del planeta, informó que está trabajando para lograr una resolución completa del servicio tras la caída que afectó desde redes sociales hasta casinos de juegos.

Por el momento, la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS deberían estar tramitándose "correctamente", aunque se pueden detectar aún fallos debido a la acumulación de solicitudes en cola; luego de que cerca de las 8:00 horas de Chile AWS asegurara haber identificado la posible causa del problema.

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de la compañía, según ha confirmado la empresa.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB -una base de datos.