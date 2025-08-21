Usuarios reportan caída masiva de servicio de Entel en internet móvil y fijo
Algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparece un mensaje donde se informa que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.
Algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparece un mensaje donde se informa que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.
A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron una caída masiva del servicio de internet móvil y fijo de Entel, durante la mañana de este jueves.
De acuerdo con la plataforma Down Detector, los problemas comenzaron alrededor de las 08:00 horas y alcanzaron un peak cercano a los 500 reportes poco antes de las 10:00.
Las principales dificultades se concentraron en el servicio de Internet Hogar, la fibra óptica y la red 5G.
Inicialmente, algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparecía un mensaje donde se informaba que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.
Sin embargo, desde la compañía lamentaron el inconveniente y aseguraron haber restablecido los servicios de red móvil y hogar en la comuna de Las Condes.
✅ Informamos a nuestros clientes que los servicios de red móvil y hogar en la comuna de Las Condes se encuentran reestablecidos.— Entel Chile (@entel) August 21, 2025
Agradecemos su comprensión durante este proceso. pic.twitter.com/5Ekes2t3Hp
Esa mamada que @entel! pic.twitter.com/gTUbRdLNvb— Adrian Muciño (@KuTt182) August 21, 2025
@entel ni siquiera ha empezado a llover ni viento y ya se cayó el internet… es en serio?!— Mon (@HopelesslyHyped) August 21, 2025
Alguien mas sin internet hogar?? @entel_ayuda— Teresita Undurraga (@TereUndurraga) August 21, 2025