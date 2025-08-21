Usuarios reportan caída masiva de servicio de Entel en internet móvil y fijo

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron una caída masiva del servicio de internet móvil y fijo de Entel, durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, los problemas comenzaron alrededor de las 08:00 horas y alcanzaron un peak cercano a los 500 reportes poco antes de las 10:00.

Las principales dificultades se concentraron en el servicio de Internet Hogar, la fibra óptica y la red 5G.

Inicialmente, algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparecía un mensaje donde se informaba que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.

Sin embargo, desde la compañía lamentaron el inconveniente y aseguraron haber restablecido los servicios de red móvil y hogar en la comuna de Las Condes.

✅ Informamos a nuestros clientes que los servicios de red móvil y hogar en la comuna de Las Condes se encuentran reestablecidos.



Agradecemos su comprensión durante este proceso. pic.twitter.com/5Ekes2t3Hp — Entel Chile (@entel) August 21, 2025

@entel ni siquiera ha empezado a llover ni viento y ya se cayó el internet… es en serio?! — Mon (@HopelesslyHyped) August 21, 2025