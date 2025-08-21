Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Tecnología | Internet

Usuarios reportan caída masiva de servicio de Entel en internet móvil y fijo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparece un mensaje donde se informa que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.

Usuarios reportan caída masiva de servicio de Entel en internet móvil y fijo
 Aton
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron una caída masiva del servicio de internet móvil y fijo de Entel, durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, los problemas comenzaron alrededor de las 08:00 horas y alcanzaron un peak cercano a los 500 reportes poco antes de las 10:00.

Las principales dificultades se concentraron en el servicio de Internet Hogar, la fibra óptica y la red 5G.

Inicialmente, algunos clientes aseguraron que en la aplicación de Entel aparecía un mensaje donde se informaba que el servicio podría restablecerse cerca de las 17:00 horas.

Sin embargo, desde la compañía lamentaron el inconveniente y aseguraron haber restablecido los servicios de red móvil y hogar en la comuna de Las Condes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada