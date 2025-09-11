Apple reconoce a chileno como uno de los 50 mejores desarrolladores jóvenes del mundo

Un joven chileno de 22 años fue reconocido por Apple como uno de los "50 mejores desarrolladores jóvenes del mundo".

Se trata de Martín Seguel, quien en 2024 fue premiado en el Swift Student Challenge, concurso global de Apple que invita a jóvenes a desarrollar proyectos innovadores usando el lenguaje de programación Swift.

Sin embargo, en esta ocasión el joven se destacó por su aplicación Gymly, que centraliza todas las tareas de un gimnasio en una sola plataforma, incluyendo pagos, seguimiento de clientes y organización de entrenamientos.

Actualmente, la app está en fase piloto y se comercializa bajo un modelo SaaS (Software como Servicio).

Tras recibir esta distinción, el ingeniero fue invitado a la sede central de Apple en Cupertino, Estados Unidos, donde participó en diversas actividades relacionadas con su proyecto y compartió experiencias con otros jóvenes talentos de todo el mundo.