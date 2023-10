Hombre que hizo funcionar su auto con basura comparte los planos para replicar

Hace unos años el ingeniero argentino, Edmundo Ramos, se viralizó tras crear un mecanismo que le permite hacer andar su camioneta con basura y agua.

Desde 2008, el hombre comenzó a desarrollar su proyecto que llamó "gasura" en su Ford Falcon Ranchera, modelo 1983, porque quería "hacer algo útil para la humanidad y sin fines de lucro", según aseguró a Infobae.

Tras doce años de interminables experimentos y fracasos, el hombre aseguró un día haber tenido una experiencia mística que lo motivó a intentar una última vez.

"Escuché una voz, que pensé era la mía, que decía 'cada fracaso es un paso más cerca del éxito'. Después, 'esto es algo útil para la humanidad'. Dije, 'este es el pícaro de Dios'", comentó el hombre que tras girar la llave en el vehículo, comenzó a andar. Desde entonces ha viajo más de 5.000 kilómetros en Argentina, sin necesidad de usar bencina.

Sin embargo, su invento no quedó allí, ya que en vez de haberse guardado su valiosa fórmula -que pudo haberlo convertido en millonario-, decidió compartirla con todo el mundo en su sitio web y de manera gratuita.

¿Cómo funciona?

Eso sí, el ingeniero aclaró que no se puede andar con la basura del día a día, sino que hay que carbonizarla primero: "Si llego el gasificador con papel, hago tres kilómetros y se acaba. Con cáscara de maní hice 30 kilómetros. Probé con cáscara de banana o naranja, o restos de poda de árboles, pero a todo hay que carbonizarlo".

"Si algo llega a ocurrir, no explota, sino que implota. Me pasó que una vez usé una manguera de plástico que se recalentó y se succionó, se aplastó, porque no hay presión, hay aspiración", explicó el trasandino, cuyo invento incluso ayuda al medioambiente. "Como uso agua y el motor utiliza el monóxido de carbono y el hidrógeno, por el tubo de escape sale vapor de agua y oxígeno. Dicen que este auto es como un árbol con ruedas".