Europea en Chile: "No cacho por qué todas las carreras en Chile se tienen que llamar 'ingeniería'"

La influencer @larose.enchile compartió un vídeo en TikTok en el que cuestionó la gran cantidad de carreras universitarias que incluyen el término de "ingeniería", lo que abrió el debate sobre estas mismas.

Rose relató que "No cacho por qué todas las carreras en Chile se tienen que llamar 'Ingeniería de X cosa'. Estaba hablando con un amigo y él me estaba diciendo que tenía un conocido que estudió 'Ingeniera de Expediciones' y yo quedé como: 'Hueón, ¿qué?'".

La creadora de contenido, que lleva más de un año en el país y con una gran adaptación al "español chileno", comentó "eso no es ingeniería, no tiene nada que ver. Puede ser Guía de expediciones o no sé qué hueá, pero "Ingeniería de Expediciones'... ¿En serio? Escuché muchas hueás como Ingeniería de no sé qué hueá, no entiendo".

Su crítica generó debate en los comentarios, que acumula más de 1.300, en los que algunos se lo tomaron con humor como "Ingeniería en administración de recursos marinos (pescador)" o apuntaron a la más conocida Ingeniera Comercial.

Asimismo, un usuario intentó explicar que "para poder optar a la palabra ingeniería debes aprobar las ciencias básicas: 4 cálculos-4 físicas- 3 álgebras- química-termodinámica - entre otras", sin embargo, recibió distintas respuestas que pusieron en duda su aclaración.