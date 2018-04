Facebook admitió que recopila información de personas que no son usuarios de su red social

El director de Gestión de Producto de Facebook, David Baser, reconoció este martes que la compañía estadounidense utiliza sus diversas herramientas de márketing para recopilar datos incluso de personas ajenas a la red social y aseguró que se trata de una práctica común en el sector.

Baser quiso responder a las "más o menos 40 preguntas" a las que el presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, no pudo contestar en su declaración ante el Congreso la semana pasada.

"Cuando visitas una página web o una aplicación que utiliza nuestros servicios, nosotros recibimos información, incluso cuando estás desconectado o no tienes una cuenta de Facebook", explica el directivo en un mensaje publicado en la web de la empresa.

Esta recopilación de datos se lleva a cabo cuando un internauta pulsa el botón de 'me gusta' o de 'compartir' en la red o al emplear su cuenta en la red social para darse de alta en un portal o en una aplicación.

De acuerdo con Baser esta es una práctica habitual en el sector, practicada por otras grandes empresas.

"Twitter, Pinterest y Linkedin tienen botones de gustar y compartir similares para ayudar a la gente a divulgar cosas (...). De hecho, la mayoría de las páginas web y aplicaciones envían la misma información a numerosas compañías cada vez que las visitas", sostiene el directivo.

Este tipo de datos, alega, permite a Facebook mejorar su "contenido y publicidad" e incluye información sobre la dirección IP del usuario, el navegador que emplea o el tipo de sistema operativo utilizado, "porque no todos los sistemas y aparatos operan con las mismas características".

