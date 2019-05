Ordenan borrar insultos de grupo de Facebook: "Psicópata, rata y sinvergüenza"

La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó eliminar publicaciones peyorativas de grupo denominado "Gente de Iquique" de Facebook, por atentar al derecho a la honra y a la propia imagen del recurrente.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció que las publicaciones vulneran derechos a la propia imagen y su derecho a la honra, consagradas en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

"Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que las expresiones vertidas por la recurrida, por medio de una red social, sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria", sostiene el fallo.

"Se dispone que la recurrida deberá eliminar de inmediato la publicación realizada en la red social Facebook, absteniéndose, en lo sucesivo, de efectuar otras de similar tenor por esta u otra vía análoga", agrega la Corte Suprema.

En el fallo completo se leen las ofensas que deberán ser borradas: "Es un sicópata, celópata, acosador, mentiroso patético, tóxico, sinvergüenza, tiene un pasado del terror!!! Con esa cara de huevon se presenta es una oveja vestida de lobo".

"Me ostiga, me sigue por todos y me insulta, me ha rayado auto y espejos y todo lo que puedan imaginar!!!!! Así que poner atención a este tipo de ratas (sic)", decían los agravios. En los comentarios al posteo los insultos eran para ambos.