Usuarios reportan error global en Instagram y Facebook

Este miércoles, cientos de usuarios reportaron errores a nivel mundial de Facebook e Instagram, servicios que no permite subir fotos ni videos ni menos hacer comentarios inteligentes o no.

Ambas redes sociales, de propiedad de Mark Zuckerberg, comenzaron a fallar cerca de las 13:00 horas en distintos países, según recoge el sitio Downdetector.

Reacciones en redes:

i saw facebook is also down and they own instagram so maybe technical issues on theri end?