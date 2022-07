Kylie Jenner y Kim Kardashian comparten crítica a Instagram: Piden que no imite a TikTok

Kylie Jenner, la segunda persona con más seguidores en Instagram (361 millones de usuarios, sólo detrás de Cristiano Ronaldo) y Kim Kardashian (326 millones) se quejaron de las modificaciones que ha experimentado la red social en las últimas semanas.

"Hagan que Instagram sea Instagram de nuevo (Dejen de intentar ser TikTok, sólo quiero ver fotos lindas de mis amig@s). Sinceramente, todos", se lee en un mensaje que compartieron en sus historias las famosas hermanas, junto a los mensajes "Por favoooor" y "Por favorcito".

El llamado inicial lo hizo la mediática fotógrafa estadounidense Tati Bruening y ha sido replicado y compartido por millones de usuarios, incluyendo a varias celebridades. La petición incluso está en la plataforma Change.org, con sobre 164 mil firmas.

Este martes, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, respondió a las críticas mediante un video en Twitter.

"Hay mucho pasando en Instagram ahora. Estamos experimentando un buen número de cambios en la app. Hemos escuchado sus preocupaciones", aseguró.

Mosseri aclaró que quienes ven su "Feed" a pantalla completa son parte de un pequeño porcentaje de usuarios de prueba, de un producto que "aún no es bueno", pero que planean hacer más "entretenido" y "participativo".

"Quiero ser claro. Vamos a continuar soportando fotos. Es parte de nuestra herencia. Me encantan las fotos, sé que a muchos de ustedes también. Dicho esto, tengo que ser honesto. Creo que Instagram se va a convertir cada vez más en video (Reels) con el tiempo", sostuvo el director de la app.

