Protagonista del viral "Tata, bájame" revela difícil momento que vivió su abuelo tras el vídeo

A 17 años del famoso viral "Tata, bájame", la protagonista reapareció en redes sociales para entregar detalles del famoso del vídeo.

A través de TikTok, Sofía Cortés compartió un "story time" de la hilarente escena, que tuvo lugar el año 2008 en Villa Alemana, cuando ella tenía solo 3 años: "Mi abuelito me lleva normal a la plaza y sucede lo que todos ustedes saben. Llegó este niño a hacerle la entrevista a mi abuelo, mi abuelo le empieza a contestar y en una de esas yo me quiero bajar y le empiezo a decir 'tata bájame', 'tata bájame' y mi abuelo no me escucha, entonces yo tenía esa idea de bajarme y yo me caigo porque intento bajarme, pero digamos que salió un poco mal", explicó.

Luego de la caída, la joven relató que su abuelo la llevó por un regalo y luego a casa, dejándolo como una divertida anécdota en la familia.

Sin embargo, todo cambió pocos días después cuando una captura del clip apareció en el diario, con el titular: "Vídeo de papá que bota a hija del columpio arrasa en YouTube". Incluso, su madre tuvo que aclarar que el hombre era un buen cuidador y que el porrazo de la pequeña solo fue un pequeño descuido.

"Cuando mi abuelo se enteró no le gustó mucho, estuvo encerrado en la casa como por tres meses. La gente lo llamaba y lo reconocía en la calle, pero actualmente se lo toma bien, pero no quiere salir en entrevistas ni salir en vídeos, yo respeto su decisión", contó.

Finalmente, Sofía mencionó que la famosa frase era "tata, bájame" y no papá, como algunos creían.