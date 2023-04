¿Culpa de Elon Musk? Reportan que Twitter cambió su logo por "el perrito del meme"

Usuarios de la red social Twitter han reportado que desapareció el icónico logo de la marca, que fue reemplazado por un perro de raza shiba inu que con el pasar de los años se ha popularizado como un meme.

Se desconoce la razón de este cambio, pero se asume que tiene que ver con el nuevo director de la compañía, Elon Musk y sus relación con la criptomoneda Dogecoin, cuyo logo incluye a este amoroso perrito, llamado Kabosu.

Usuarios pudieron descartar que este cambio se deba a un hackeo de Twitter debido a que el mismo Musk subió un meme referente a este can a su propia cuenta.

Por otro lado, Dogecoin se ha mantenido activo en Twitter desde que usuarios reportaron este cambio.

