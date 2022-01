Elon Musk ofrece 5.000 dólares a estudiante para que cierre su cuenta de Twitter

El multimillonario estadounidense Elon Musk ofreció 5.000 dólares a un estudiante de la Universidad Central de Florida (UCF) para que eliminara su cuenta de Twitter en la que rastrea, mediante el programa informático "bot", las rutas aéreas que realiza su jet privado, informó este viernes un medio local.

Jack Sweeny, estudiante de primer año en la UCF, dijo que se quedó sorprendido cuando el fundador de Tesla y de la compañía aeroespacial SpaceX le envió recientemente un mensaje con una extraña petición: que eliminara su cuenta de esta red social por cuestiones de seguridad, recogió hoy el canal WKMG TV.

Pero el joven, tras un intercambio de mensajes, le propuso una contraoferta: 50.000 dólares, aunque todavía está esperando la respuesta del empresario de origen sudafricano, según el medio.

We track the plane not who may or may not be onboard.