Fallo de seguridad: Twitter pide a todos sus usuarios cambiar la contraseña

Los más de 330 millones de usuarios de Twitter deberán cambiar su contraseña por medidas de seguridad, así al menos lo dejó claro la red social.

A través de un mensaje, señalaron que sufrieron un fallo técnico que provocó que algunas claves fuesen almacenadas de forma no oculta en su sistema informático interno.

La empresa aseguró que se está solucionando el error, pero recomendó modificar las claves como medida de precaución.

Además sostuvo que tras una investigación interna, no han encontrado indicios de que las contraseñas hayan sido robadas.

