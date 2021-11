Jack Dorsey, co-fundador de Twitter y director ejecutivo, anunció su salida de la compañía

Twitter anunció este lunes la salida de su máximo ejecutivo y fundador, Jack Dorsey, que será sustituido de inmediato por el actual jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal, tras meses de tensiones con algunos de sus grandes inversores.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores. Mi confianza en Parag como Director Ejecutivo de Twitter es profunda", dijo en un comunicado Dorsey tras varias horas de especulaciones que generaron notables movimientos en bolsa.

Dorsey, que permanecerá en la junta directiva hasta que expire su mandato en la reunión de accionistas de 2022, recibió halagos de la dirección por su "liderazgo visionario y dedicación incansable" a la empresa, a la que ha dado "un giro en el momento más crítico", según la nota.

El empresario creó la plataforma en 2006 con la idea de que fuera una herramienta de comunicación entre amigos y conocidos, pero con los años se ha erigido en un foro de actualidad caracterizado por la inmediatez de la información, lo que plantea importantes retos.

El enigmático ejecutivo, conocido por su estilo de vida bohemio y su defensa de las criptomonedas, fue apartado del puesto de máxima responsabilidad a petición de la junta directiva en 2008 por dividir su tiempo entre demasiadas actividades, y no logró recuperar el mando hasta 2015.

Durante esa pausa, en 2009, fundó la firma de pagos digitales Square, en la que ejerce de consejero delegado.

