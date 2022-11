"No hay más remedio": Elon Musk justificó despidos afirmando que Twitter pierde 4 millones de dólares al día

El multimillonario Elon Musk justificó los despidos en Twitter ejecutados el viernes afirmando que esa red social pierde 4 millones de dólares al día.

Aunque no precisó el número total de despidos -la prensa los ha cifrado en más de 3.700, lo que representa más de la mitad de su plantilla mundial-, Musk los justificó en su último tuit diciendo que "no hay más remedio cuando la compañía está perdiendo unos cuatro millones diarios".

En la mañana del viernes, el nuevo dueño ya había dicho que la compañía había tenido una drástica caída de ingresos, que atribuyó a una estampida de los anunciantes por culpa de "grupos de activistas" que supuestamente presionan a las empresas para retirar la publicidad.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.