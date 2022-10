Príncipe saudí se convirtió en segundo mayor accionista del "nuevo" Twitter

El multimillonario príncipe saudí Al Waleed bin Talal se convirtió en el segundo mayor accionista del "nuevo" Twitter, después de que el magnate sudafricano Elon Musk adquiriera la red social.

"Querido amigo 'Jefe Twit', Elon Musk, juntos en todo el camino", dijo Al Waleed ayer en su cuenta de Twitter, después de que el propio Musk anunciara la adquisición de la red social.

Dear friend "Chief Twit" @elonmusk



Together all the way 🤝🏻 @Twitter https://t.co/J9rnd013xz pic.twitter.com/bXo6RUaUwk