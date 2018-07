Twitter explica por qué suspendió más de 70 millones de cuentas de sus usuarios

En los últimos meses, Twitter decidió suspender las cuentas de más de 70 millones de sus usuarios, lo que ha causado impacto en la red social.

Con la medida, la mayoría de los usuarios activos de la plataforma notaron cambios en el número de sus seguidores, los que varían en promedio en cuatro menos, o muchos más para quienes acumulan más "followers".

Twitter explicó que la medida no solo busca bloquear a los "bots" o cuentas spam, sino que a cuentas que fueron creadas por personas reales, pero no pueden confirmar que quien la abrió siga en control de ella.

En ese sentido, la red social ha suspendido perfiles en los que detectó "cambios repentinos en sus conductas", y lo seguirá haciendo.

"En estas situaciones, buscamos a los propietarios de dichas cuentas y, salvo que ellos las validen y actualicen sus contraseñas, las mantenemos bloqueadas sin la capacidad de volver a iniciar sesión", agregaron.

Desde la plataforma, detallaron que "estos cambios súbitos en el comportamiento pueden incluir el tuitear un gran número de respuestas o menciones no solicitadas, tuitear links erróneos, o si un gran número de usuarios bloquean la cuenta luego de ser mencionados por ella.

This week we’ll be removing locked Twitter accounts (locked when we detect suspicious changes in behavior) from follower counts across profiles globally. The number of followers displayed on many profiles may go down. #health https://t.co/JGmE4ofoZ2