Washington acordó con Pekín que filial de TikTok sea controlada por EE.UU.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este lunes un acuerdo con China sobre la red social TikTok, para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.

"El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", dijo Bessent, en referencia a la llamada que sostendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", añadió en declaraciones a los medios en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, donde se reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent, Trump anunció en Truth Social que se alcanzó un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Trump había establecido un plazo hasta el 17 de septiembre para que ByteDance, la matriz china de TikTok, vendiera la filial de la red social en EE.UU., ya que no veía con buenos ojos que el gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Casa Blanca destaca "gran consideración" de Trump hacia Xi

Bessent y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, explicaron que el pacto fue posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque, "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".

Explicaron que en las reuniones de Madrid se concentraron en TikTok para asegurar un principio de acuerdo "que respete completamente las preocupaciones de seguridad nacional de EEUU", pero asegurando al mismo tiempo que "los chinos tengan una inversión justa" en suelo estadounidense.

"No es ningún secreto que existen serios problemas en comercio, economía y seguridad nacional entre los Estados Unidos y China", destacó Greer, que consideró que el "respeto mutuo" ha sido clave para salvar las discrepancias respecto a TikTok.

Las negociaciones comerciales para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones, previsiblemente, dentro de un mes en un lugar aún por determinar.