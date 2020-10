WhatsApp habilita función de silenciar grupo para siempre en nueva actualización

Los usuarios de WhatsApp ahora pueden silenciar las conversaciones de un grupo para siempre gracias a una nueva actualización de la aplicación.

Hasta ahora, la opción de silenciar el grupo alcanzaba un año como máximo, la que fue eliminada y reemplazada por la nueva duración.

Para habilitar esta función, se debe ingresar a WhatsApp y hacer clic en el grupo que desea silenciar. Luego en la información del grupo, se elige "Silenciar" y aparecerá la opción "Siempre" junto con "Ocho horas" y "Una semana".

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8