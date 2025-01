La red social X trabajará con Visa para crear su propia plataforma de pagos

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, se alió con la compañía de tarjetas de crédito Visa para lanzar su plataforma de pagos XMoney, que funcionará como una cartera digital y permitirá hacer transacciones en tiempo real entre particulares.

La consejera delegada de la red social, Linda Yaccarino, escribió en su cuenta de X: "Otro hito: Visa es nuestro primer socio para la cuenta @XMoney, que arrancará a finales de este año".

Yaccarino añadió que XMoney permitirá al usuario transferir dinero desde su cuenta bancaria a la cartera digital y conectar su tarjeta de débito para hacer pagos en tiempo real entre pares. Esto, a través de Visa Direct, un servicio de la empresa para hacer transacciones instantáneas.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly…