Ya es oficial: Instagram permite a todos sus usuarios ocultar el número de "Me Gusta"

Desde este miércoles Instagram ya permite a sus usuarios en todo el mundo la opción de ocultar los recuentos públicos de "Me Gusta" (o "Likes") en todas las publicaciones del "feed" y en las propias, función que en las próximas semanas también llegará a Facebook.

La herramienta ya estaba disponible para algunas personas, aunque desde ahora se habilitó para todos los celulares que tengan instalada la app.

La red social quiere así "dar más control a las personas", para que el usuario pueda elegir lo que más le conviene, según explicó el jefe de la plataforma propiedad de Facebook, Adam Mosseri.

Los usuarios podrán ocultar los recuentos de "me gusta" de las cuentas que sigan en su feed, así como también esconder este número y el recuento de visualizaciones de videos en cada publicación que hagan, eligiendo cada vez su preferencia.

¿CÓMO OCULTAR LOS "ME GUSTA" EN INSTAGRAM?

Para esconder el conteo se debe acceder a Configuración > Privacidad > Publicaciones. Allí se puede marcar la opción "Ocultar recuento de Me Gusta y visualizaciones" para dejar de ver esto en otras cuentas.

En el caso de querer activar o desactivar esta configuración en publicaciones propias, se puede realizar al momento de compartir la imagen o video, o incluso después de hacerlo, en Configuración Avanzada, lo que aparece en las opciones del posteo mismo.

MENOS PRESIÓN PARA LOS USUARIOS



Mosseri explica que las pruebas de esta función comenzaron en 2019 en algunos países, para ver si esconder el recuento de "me gusta" podía "quitar presión" a la experiencia de las personas, permitiendo a los usuarios centrarse más "en conectar con amigos o en encontrar inspiración más que en cuántos 'likes'" se logran.

La experiencia cosechó "reacciones fuertes", tanto positivas como negativas. Para algunos no ver la cantidad de "me gusta" mejora la experiencia, pero otros emplean ese recuento para saber lo que es tendencia y no tener acceso a esa información era "realmente frustrante" para ellos.

Por eso, desde Instagram decidieron "dar a la gente el control, la oportunidad de elegir", porque "es muy importante que el usuario se sienta bien durante el tiempo que pasa en nuestras plataformas y una forma de ayudar es que los usuarios tengan la capacidad de moldear su experiencia".

Mosseri, encargado de supervisar las funciones del negocio, como ingeniería, productos y operaciones, aclaró que el usuario puede activar y desactivar la ocultación de "me gusta" siempre que quiera.

El uso de las plataformas sociales han suscitado preocupaciones por la presión que pueden sentir los usuarios, en especial los más jóvenes, para recolectar la mayor cantidad de "likes".