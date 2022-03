Desde Marcianeke a HolaSoyGermán: Lo más visto en los 10 años de YouTube en Chile

En marzo se cumplen 10 años desde la llegada de la plataforma YouTube a Chile. El 14 de marzo de 2012, los espectadores chilenos comenzaron a disfrutar de los videos y compartir su voz a través de la plataforma.

Estos años han brindado al público chileno clásicos virales, recetas de cocina, tutoriales y videos musicales. Revisa a continuación los más vistos de la historia en Chile divididos por año:

2012 - 42 Frases Típicas De Los Borrachos (WOKI TOKI)

2013 - Los Hermanos | Hola Soy German (HolaSoyGerman)

2014 - Kramer imitando a Pellegrini, Sampaoli y Mourinho (Stefan Kramer)

2015 - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S RAP | 2 MILLONES | ZARCORT Y KRONNO ( ZacortGame)

2016 - Argentina 0 (2) Chile 0 (4) | Final Copa América 2016 | Reacciones AMIGOS (Los Displicentes)

2017 - Mami te gusta poco / La Sonora de rehabilitarse y su primer videoclip (MEGA Oficial)

2018 - MOR / VIDEO MUSICAL - Ami Rodriguez Ft. Sofia Castro (Ami Rodriguez)

2019 - Revive la rutina completa de Belén "Belenaza" Mora en el Festival de Olmué (TVN)

2020 - Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9 (Go Ami Go!)

2021 - LaJunta | Entrevista a MARCIANEKE "QUE SAEN DE JUNTAS, NOSOTROS SOMOS LAJUNTA" ( LaJunta)