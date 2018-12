Famosa youtuber explota en llanto luego de que le negaran el ingreso a Chile

La youtuber Killadamente vivió una dramática situación en el aeropuerto de Santiago, luego de que se le negara la posibilidad de ingresar al país.

La joven dominicana, que cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram, venía a Chile para realizar tres charlas contra el bullying.

Sin embargo, problemas en su visa le impidieron recibir la aprobación. "El error fue de la aerolínea, ellos me dijeron que no necesitaba nada. Esta gente ha sido súper mala, me quieren mandar para Argentina", dijo entre lágrimas en un video.

"Yo venía con muchas ganas a Chile a entregar mi mensaje", agregó.

La influencer, cuyo nombre real es Carolar Acosta, se hizo conocida por su histriónico estilo y por burlarse de bullying que recibió en su adolescencia.