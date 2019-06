Reportan caída de Youtube en varios países

Este martes, varios usuarios en el mundo reportaron la caída de Youtube, el sitio de videos más grande del mundo y que el fin de semana ya presentó intermitencias.

Hicimos la prueba en la versión escritorio y no se reproducen los videos, mostraron el error: "El video no está disponible". En móvil sí funciona, aunque no para todos.

El sitio Downdetector muestra que las fallas del sitio de Google se han mantenido en los últimos días.

Los reclamos en Twitter: