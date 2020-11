YouTube en Chile: ¿Qué vimos y cuánto tiempo pasamos en la plataforma en 2020?

El impacto de la pandemia de coronavirus también se notó en Youtube este 2020, plataforma donde los chilenos incrementaron un 30% el tiempo de visualización de videos, respecto del año pasado.

Según reveló la compañía de Google, usuarios y usuarias nacionales utilizaron la plataforma en todo tipo de formas: desde tomar clases de yoga para principiantes y entretenerse con un poco de comedia de sus canales favoritos, hasta ver videos de arquitectos y sus creaciones.

En ese sentido, muchas personas se volcaron a YouTube para aprender nuevas habilidades: ejercicios, jardinería, tutoriales sobre mascarillas, carpintería, rutinas de estudio desde casa con Isadora Vera, o cómo aprender a hacer pan amasado junto a Álvaro Barrientos.

Los videojuegos también fueron tendencia, destacando el "Animal Crossing: New Horizons", cuyos videos alcanzaron 1.500 millones de visualizaciones a nivel global; "Fall Guys", que brilló durante su mes de lanzamiento; o "Among Us", que luego superaría a ambos títulos.

Otra tendencia fueron los paseos o tour virtuales, una especie de escapismo virtual por museos, parques e incluso rutas de ciclismo.

Las cuarentenas también influyeron en la creación: Durante el último año, hubo un aumento del 160% en las horas de contenido subido a la plataforma y el número de canales con más de un millón de suscriptores en Chile llegó a 60.

Del mismo modo, el 68% de los chilenos declaró que YouTube les ofrece contenido personalmente relevante y cinco de cada 10 usuarios en el país incluso dijeron haber comprado algo que vieron en un video de la plataforma.