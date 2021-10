Snowden advierte de criptomoneda que se ofrece "gratis" por medio de datos biométricos

El ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos Edward Snowden advirtió la aparición de una nueva criptomoneda, la que se entrega "gratis" por medio de datos biométricos y que opera en Chile.

"Esto parece que produce una base de datos global (hash) del escaneo de iris de las personas (para "ser más justa"), y descarta las implicancias diciendo '¡borramos los escaneos!' Sí, pero guardas los * hashes * producidos por los escaneos. Hashes que coinciden con exploraciones * futuras *. No catalogue los globos oculares", señaló el también ex funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

Un registro que Worldcoin asegura sirve para evitar bots - programas informáticos automatizados-, para que nadie pueda recibir dos veces gratuitamente la criptomoneda y que rápidamente esté "en manos de tantas personas como sea posible".

"Para solucionarlo, construimos un nuevo dispositivo llamado 'el Orbe'. Resuleve el problema a través de la biometría: el Orbe captura una imagen de los ojos de una persona, que se convierte en un código numérico corto, lo que permite comprobar si la persona ya se ha registrado. Si no, reciben su parte gratuita de Worldcoin. No será necesario almacenar ni cargar la imagen original. A diferencia de muchos servicios centralizados que usamos hoy, no se requiere ninguna otra información personal", señala la empresa en su web.

Sin embargo, este argumento no convenció para nada al experto en seguridad informática: "No utilice datos biométricos para combatir el fraude. De hecho, no use la biometría para nada".

This looks like it produces a global (hash) database of people's iris scans (for "fairness"), and waves away the implications by saying "we deleted the scans!"



Yeah, but you save the *hashes* produced by the scans. Hashes that match *future* scans.



Don't catalogue eyeballs. https://t.co/uAk0NYGeZu