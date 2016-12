Johnny Herrera: Me reuní con Azul Azul para acordar mi salida de la U

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se reunió con los dirigentes de la concesionaria Azul Azul y reconoció que dicho encuentro fue para comenzar a acordar su salida de la institución.

"Me reuní con Azul Azul para acordar mi salida de la U, esa es la realidad de lo que hablamos y en eso estamos. Fue una reunión consensuada y en ningún caso me llamaron a terreno ni terminé pidiendo perdón, porque el tema fue otro. Quise ir al CDA y hablar con los dirigentes para acordar mi desvinculación de Universidad de Chile", dijo el arquero en diálogo con El Mercurio.

Pese al encuentro, en la concesionaria no quieren que el portero se vaya: "Nos tomó por sorpresa la decisión de Johnny, porque no está en nuestros planes que se vaya. El es un símbolo de la U y tiene un peso que no podemos obviar. Sería muy complicada su salida, pensando en los hinchas, y en el momento por el que atraviesa el club. Se le pidió que se quedara, a fin de lograr una solución", comentaron al mismo periódico desde el seno de la directiva.

De acuerdo a la misma publicación, el arquero está cansado de los errores directivos y sigue dolido por cómo se dio la negociación en la que renovó hasta 2018. Se explica que Herrera pensaba salir de la U en junio, pero las polémica pública que tuvo con Carlos Heller, presidente del club, adelantó su decisión.

Eso sí, en Azul Azul esperan tener una nueva reunión con el seleccionado chileno a fin de retenerlo, aunque ya es público el interés de Everton (club donde fue campeón) y equipos extranjeros.