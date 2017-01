Pablo Quintanilla se retiró del Dakar 2017 por enfermedad

El piloto chileno de motos Pablo Quintanilla (Husqvarna) se retiró este jueves del Dakar 2017, tras alcanzar el segundo puesto en la competencia y tener bastantes problemas mecánicos en el inicio de la décima etapa.

Quintanilla comenzó bien la jornada, cruzando en el primer lugar en el waypoint 1 de la etapa que comenzó en Chilecito y que culminó en San Juan, pero tuvo problemas mecánicos en el WP2, perdiendo casi una hora respecto a los líderes de la jornada.

Tras intentar remontar y recuperándose unos cuantos minutos al llegar al sector de neutralización, Quintanilla intentó arrancar nuevamente, pero comenzó a mostrar problemas médicos, los cuales le impidieron partir.

Tras 400 kilómetros recorridos en esta jornada, el nacional debió recibir asistencia médica y dijo adiós al sueño de adjudicarse la competencia.

Just in: Pablo Quintanilla 🏍, second overall, withdraws from the #Dakar2017 after feeling unwell. Further information to follow. #Dakar2017 pic.twitter.com/IuuX0fD9T8