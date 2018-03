Historia de la Radio en Chile

Primera Transmisión

El día sábado 19 de agosto unas 200 personas se congregaron en el hall del diario "El Mercurio" para una velada organizada por Arturo Salazar y Enrique Sazié. El motivo de esta invitación era presenciar la primera transmisión radial en nuestro país.

La audiencia comenzó escuchando la marcha "It's a long way to Tipperrary" que era la canción de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Los presentes se miraron con sorpresa e, incluso, algunos pensaron que había alguien escondido detrás de las cortinas de la sala.

Con esta canción se da inicio a los casi ochenta años de radiofonía chilena.

La primera transmisión chilena tuvo un alcance de 100 kilómetros, fue escuchada en La Moneda, la Escuela de Artes y Oficio y en Puerto de Valparaíso.

Cerca de medio millón de personas oyeron esta transmisión, estos auditores fueron principalmente radio aficionados y personas, que estando al tanto del furor que había causado en el exterior este aparato, construyeron sus propias receptores a "galena".

Sin embargo, en esa época existían sólo unos 250 receptores en Chile, ya que cada transmisor tenía un costo de 200 a 350 pesos (un fundo de 20 cuadras costaba alrededor de 600 pesos chilenos)

Esta primera transmisión no causó un gran impacto en el país, como ocurrió en Estados Unidos, Europa o Argentina. La radio fue considerada en Chile sólo como un instrumento curioso que servía para escuchar "conciertos en la casa".

Programación

El Diario El Mercurio, el 19 de agosto de 1922, publicó la programación de la primera transmisión radial:

1 Explicación preliminar

1 Apertura con la marcha "It's a long way to Tipperrary", disco colocado en la vitrola "Pathé"

1 Dúo de violines con los señores Enrique cabré y Norberto García

1 Un discurso político de actualidad con don Rafael Maluenda, "El perro de Alcibíades- Jefe del Ejército- y el perro de su Excelencia"

1 Canto con acompañamiento de violín de la Srta. María Ramírez Arellano, ex alumna sobresaliente del Conservatorio Nacional de Música.

1 Una sorpresa

1 Canto por un joven aficionado, el nombre se avisará a viva voz

1 Últimas noticias del día, leídas del diario

1 Canción de Yungay

1 Las buenas noches y gracias

Las Otras Décadas

Al culminar la década de los '20 existían en el país alrededor de 15 radioemisoras funcionando, esto fue un índice extraordinario para el país teniendo en cuenta que en todo el mundo habían alrededor de 700.

Durante este período se dieron algunos hitos que marcaron la presencia de la radiofonía como un espacio en que constantemente estaba presente la actualidad nacional.

El 21 de mayo de 1924 el Presidente Arturo Alessandri Palma entregó el primer Mensaje Presidencial transmitido en directo.

Ese mismo año, se emitió un discurso del Papa Pío XII que provocó tal expectación que algunas personas se arrodillaron frente a los receptores exhibidos en algunas tiendas. Era el primer mensaje de esta alta comunidad eclesiástica que se escuchaba en directo en nuestro país.

Otro hito fue la intervención hecha por el general Carlos Ibáñez de Campo a "La Radio Ilustrada" que transmitió algunas irregularidades graves que existían en el país poco antes de su dimisión. Aunque fueron hechas en clave causaron gran revuelo entre los sectores políticos nacionales.

Entre los años 1930 y 1939 se otorgaron concesiones para más de 70 emisoras. Entre las radios más importantes que aparecieron- y que se mantiene vigentes hasta el día de hoy- fue la Radio Hucke (actualmente Radio Nuevo Mundo), Cooperativa Vitalicia (Radio Cooperativa) y Agricultura. Estas emisoras fueron las primeras empresas de radiodifusión y contribuyeron a la creación de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)

Radio Cooperativa tuvo entonces dos aciertos comunicacionel de suma importancia. El día 24 de enero de 1939 transmitió las proporciones de un terrible terremoto ocurrido en Chillán. Ese mismo año, mientras Radio Cooperativa celebraba su aniversario en el Hotel Carrera, "el Reporter Esso" emitía unas palabras que dejaron perplejos a los invitados: el locutor había anunciado el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

En la década de los 60 las universidades comienzan a fundar sus propias radios en AM y FM, las cuales son concebidas como un instrumento para la extensión de su influencia social.

La radio hasta este momento era concebida como un instrumento que acompañaba y que creaba una atmósfera de intimidad entre lo qué se decía y quien lo escuchaba. Sin embargo, durante estos años se produjo un cambio sustancial sobre esta forma de concebir la radio principalmente porque comenzaron las transmisiones en FM y por el lanzamiento al mercado de receptores transistorizados, lo que convirtió a la radio en un medio de comunicación de masas y accesible a todas las personas.

El 1 de marzo de 1962 aparece la primera transmisión en frecuencia modulada emitida por Radio El Conquistador. Su sello era reconocible: óptima calidad técnica y una programación selecta y elitista.

Desde ese momento las radios AM apuntaron hacia una animación más coloquial, abreviando las distancias entre el medio y los auditores.

En 1972 aparece la llamada FM juvenil que apuntaba directamente a un público adolescente que escuchaba, principalmente, música de la época

La década de los noventa trajo una nueva revolución al mundo de las comunicaciones, especialmente en la radiofonía. Hoy la mayoría de las emisoras transmiten por Internet e incluso existen muchas que sólo se encuentran en el cyber espacio.

De esta manera las reuniones familiares en torno a los enormes aparatos radiales se cambiaron por los walkman y por computadores personales.

Pese a todo, la radio como fue concebida no ha cambiado demasiado: la inmediatez o la capacidad para acompañar siguen presente. Después de todo ha sobrevivido, con altos y bajos, por más de un siglo y, todavía, tiene sonido para muchos años más.

Programas de Radio

El primer programa radial fue realizado en Radio Hucke en el año 1935. Eran los radioteatro escritos por Raúl Zenteno.

Para los radioescuchas estas transmisiones eran tan habituales que cuando esa misma emisora transmitió "La Guerra de los Mundos" de Orson Wells no causó tanto pánico como en los Estados Unidos, donde la gente arrancó de sus hogares para "protegerse del ataque extraterrestre".

En 1940, en el Gobierno Pedro Aguirre Cerda, se dicta un decreto que obliga a las radios a destinar una hora diaria a transmisión del Gobierno o de carácter cultural. Se dictamina, además, que el 20 por ciento de los programas debía ser en vivo, con el 70 por ciento de artistas nacionales.

Fue esta obligación lo que repercutió en el nacimiento de programas y noticieros chilenos, lo que crean un lenguajes específico para el medio radial. En este sentido, fue radio Cooperativa con su "Reporter Esso", creado en 1941, quien introduce innovaciones en este género.

Dentro de los radioteatros es indispensable mencionar aquellas sátiras políticas como fueron "La Familia Chilena" o "Topaze en el Aire", que crearon más de alguna polémica dentro de los políticos de la época

La radio comenzó a ser, entonces, un medio en que se hablaba de la política y de los políticos. Así en 1958 se realizó el primer debate presidencial.

Dentro de los hitos radiales se encuentra "La Clínica Deportiva", de Radio El Mercurio. Los comentaristas de esta radio debían subirse a los departamentos aledaños al "Campos Sport de Ñuñoa", en las cercanías del actual Estadio Nacional, en donde veía sólo la mitad de la cancha y por ende, sólo los goles de un equipo.