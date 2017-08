Yayoi Kusama abrirá su propio museo en Tokio en octubre

La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida a nivel mundial por sus coloridas obras creadas a base de puntos y patrones en red, tendrá su propio museo en el centro de Tokio a partir del 1 de octubre, según informó la página web de la autora.

El centro se ubicará en el barrio de Shinjuku y contará con una colección de obras de la artista nipona viva más reconocida internacionalmente, de 88 años, así como documentos y materiales relacionados con la prolífica creadora.

La exposición inaugural, titulada "La creación es una búsqueda solitaria, el amor es lo que te acerca al arte" (Creation is a Solitary Pursuit, Love is What Brings You Closer to Art), podrá visitarse entre el próximo 1 de octubre y el 25 de febrero de 2018, y las entradas estarán a la venta a partir del 28 de agosto.

Nacida en la ciudad de Matsumoto, en el centro de Japón, Kusama emigró a Nueva York a finales de los años 50 para hacerse un nombre entre las vanguardias artísticas, y pese a su éxito regresó a Tokio en 1973 debido al empeoramiento de los problemas mentales que padece desde su infancia.

Desde entonces, reside voluntariamente en un psiquiátrico y trabaja en su estudio de Tokio, ella misma define sus creaciones como "arte-medicina", y ha desarrollado una carrera que le valió primero el reconocimiento internacional y más tarde en su propio país.

En 2014 por la influyente revista británica The Art Newspaper nombró a Kusama como la artista más popular del mundo.

Las obras más conocidas de Kusama actualmente son quizá sus "esculturas suaves" y sus "pinturas en red", figuras o lienzos cubiertos con patrones repetidos insistentemente, inspiradas por las alucinaciones que experimentó en su niñez.

El psicodélico universo de la artista nipona protagonizó a principios de año una extensa muestra en el Centro de Arte Nacional de Tokio, "Yayoi Kusama: Mi alma eterna", que reunió 270 piezas.