Anuncian el estreno de las obras de Muestra Nacional de Dramaturgia

El próximo miércoles 24 de octubre se dará inicio al estreno de las obras ganadoras de la Muestra Nacional de Dramaturgia, oportunidad que se dará espacio en la sala Principal de Matucana 100 y contará con la presencia de las directoras artísticas Paulina García y Nona Fernández, ganadora del Premio Altazor en la categoría Dramaturgia por su obra "El taller".

En la ceremonia, además, estarán presentes los dramaturgos ganadores de la versión y los actores que representarán las obras ganadoras. Además, se dará lugar al estreno de la obra ganadora "Yo soy el cartón que hace que la mesa no cojee" del dramaturgo Alejandro Moreno, obra que contará con la presencia de grandes actores y la participación especial de Alejandro Sieveking, Premio Nacional de las Artes de la Representación 2017.

Por otro lado, el jueves 25 se estrenarán el resto de las obras ganadoras: Casandra, la Sandra de la dramaturga Gabriela Aguilera en el espacio Patricio Bunster de Matucana 100; Tectónica de Placas del dramaturgo Carlos Briones en el Anfiteatro Bellas Artes; Querido John, take a chance on me de la dramaturga Mónica Drouilly Hurtado en teatro Sidarte y el estreno de la obra Incentivos Perversos del dramaturgo Andrés Kalawski en el teatro de la Universidad Finis Terrae.

La Muestra Nacional de Dramaturgia 2018 es una iniciativa organizada por Área de Teatro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile que busca fomentar la creación de nuevas dramaturgias dentro del país. Es de carácter bianual y tiene como principal objetivo fomentar la creación dramatúrgica contemporánea chilena, buscando desplegarse en el país para generar la participación de la ciudadanía de manera descentralizada.

Las obras de la Muestra Nacional:



•Obra: Yo soy el cartón que hace que la mesa no cojee:

-Dirección: Cristián Plana

-Elenco: Héctor Morales, Marcelo Alonso, Camilo Navarro, Alejandro Sieveking, Guilherme Sepúlveda, Elisa Vallejos, Sofía Beatriz Fajardo

-Músico: Diego Noguera

-Diseñadora integral: Claudia Yolín

-Jefe Técnico: David González

-Sala Principal Matucana 100.

-Estreno: 24 de octubre

-Funciones: jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28

-Hora: jueves a sábado 20:30 hrs. domingo 19:30 hrs.

-Conversatorio post función: jueves 25 / Modera: Manuela Oyarzún

Av. Matucana 100, Estación Central, Santiago.

•Obra: Querido John, take a chance on me de Mónica Drouilly Hurtado

-Dirección: Luis Ureta

-Elenco: Camila Gonzalez Brito, Josefina Fiebelkorn y Geraldine Neary

-Músico: Marcello Martínez

-Diseñador integral: Cristian Reyes

-Jefe Técnico: Javier Salamanca

-Teatro Sidarte

-Fecha estreno: jueves 25 de octubre

-Funciones: viernes 26, sábado 27 y domingo 28

-Hora: jueves a sábado 20:30 hrs / Domingo 19:30 hrs.



•Obra: Casandra, la Sandra de Gabriela Aguilera

-Dirección: Aliocha de la Sotta

-Elenco: Sara Pantoja, Cristián Carvajal y Pablo López.

-Músico: Fernando Milagros

-Diseñadora integral: Catalina Devia

-Jefe Técnico: Rodrigo Leal

-Espacio Patricio Bunster, Matucana 100.

-Fecha estreno: jueves 25 de octubre

-Funciones: viernes 26, sábado 27 y domingo 28

-Hora: jueves a sábado 20:00 hrs. domingo 19:00 hrs.

•Obra: Tectónica de Placas de Carlos Briones

-Dirección: Javier Casanga

-Elenco: Lucía Ferreira Cáceres, Karim Lela Mora, Vicente Almuna Morales, Felipe Zepeda Urrutia, Claudia Vargas Vega, María Nelly Miranda Moreno y María Virginia Elisa Beltrami Woelkar.

-Músico: Alejandro Miranda Raposo

-Diseñador integral: Sebastián Rodrigo Escalona Espinoza

-Jefe Técnico: José Miguel Carrera Cataldo

-Anfiteatro Bellas Artes.

-Fecha estreno: jueves 25 de octubre

-Funciones: viernes 26, sábado 27 y domingo 28

-Hora: jueves a domingo 20:00 hrs.

•Obra: Incentivos Perversos de Andrés Kalawski

-Dirección: Nicolás Espinoza y Laurène Lemaitre

-Diseño integral: Laurène Lemaitre

-Elenco: Verónica Medel, Paula Pavez, Esteban Cerda, José Aguirre, Pablo Mois y Germán Pinilla.

-Diseño sonoro: Daniel Marabolí

-Asistente diseño sonoro: Ximena Sánchez

-Diseño audiovisual: Pablo Mois

-Jefe Técnico y sonidista: Diego Betancourt

-Teatro Finis Terrae

-Fecha estreno: jueves 25 de octubre

-Funciones: viernes 26, sábado 27 y domingo 28

-Hora: jueves a sábado 21:00 hrs. / domingo 19:30 hrs.