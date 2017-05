La columna de Pelotazo: Familia azul

El fútbol por más que sea un juego colectivo tiene futbolistas que por sus posiciones son más "visibles", y por ende, son más recordados en el éxito y en el fracaso.

Johnny Herrera es el jugador con más títulos en la historia de Universidad de Chile. Tiene 13 copas a su haber y de ellas ocho son por torneos nacionales. Como para entender la importancia del portero en los 90 años del club: de 18 estrellas por el campeonato nacional, en el 44 por ciento estuvo el "Samurái Azul".

Es el séptimo jugador con más partidos en la U con 427 encuentros desde 1999. Y está a cuatro duelos de ser top cinco.

Sin embargo, pese a todos estos números, le faltaba algo a Herrera. Porque por su historial en el equipo lo lógico es que hubiera hace años sido capitán del equipo, pero ello se dio definitivamente desde la partida de José Rojas (2015). Y ante ello, con la jineta puesta, faltaba un título.

Este llegó con el triunfo 1-0 sobre San Luis y por fin los hinchas universitarios vieron a Herrera levantando una copa de campeón, primero que todos sus compañeros. En este caso, el "13" fue de la buena suerte para el arquero.

Es la gracia del Clausura 2017 para un histórico jugador azul. Con el tiempo pocos se acordarán de esta situación y seguirán siendo más fuertes los recuerdos de Calama en 2004 cuando el portero anotó el penal del título ante Cobreloa o del Nacional en 2012 cuando atajó tres penales en la tanda ante O’Higgins, lo que implicó un inédito tricampeonato.

Uno siempre espera que los hijos vengan con la "marraqueta bajo el brazo" y en este caso Bruno Octavio cumplió con Johnny, su papá.

Felipe Mora llegó a Universidad de Chile a mediados del 2016 con una pena en el corazón. Poco antes de su arribo a la U falleció su abuelo Julio Mora y él tenía un sueño: ver al nieto jugando por los azules.

No pudo verlo en vida, pero seguro está orgulloso de él en algún lado. El ex Audax Italiano no sólo se consagró campeón en su segundo torneo nacional por los universitarios, sino también se coronó como el máximo goleador del campeonato.

Mora anotó goles en los últimos siete encuentros del equipo, en una racha que ayudó a la U a conseguir su estrella 18. No está de más decir que si sacáramos los goles anotados por el delantero (13), los universitarios hubieran conseguido once puntos menos.

Es un cálculo que puede sonar injusto, pero sirve para graficar y reconocer el aporte de Mora para la obtención del título.

Tener al goleador en el mismo campeonato nacional que fuiste campeón no ha sido una tarea fácil para la U en su historia. De las 18 estrellas, lo del Clausura 2017 es la cuarta vez que da. En 1940 el máximo artillero fue Víctor Alonso (20), en 1962 fue el turno de Carlos Campos (34), en 2000 la gloria se la llevó Pedro González (26) y ahora se sumó Mora al grupo de históricos delanteros azules.

Herrera y Mora. El capitán y el goleador, son parte de la familia azul. El primero celebrando con su hijo y el segundo recordando a su abuelo.