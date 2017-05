La columna de Pelotazo: Feliz Cumpleaños Chile

El sábado recién pasado Chile cumplió 107 años. Este registro lo cuento desde el primer partido de nuestra selección, cuando el 27 de mayo de 1910 el equipo perdió un amistoso 3-1 con Argentina en Buenos Aires. Desde aquel encuentro al 3-1 ante Venezuela por las Clasificatorias a Rusia 2018 se cuentan 735 duelos, con 285 triunfos, 156 empates y 294 derrotas, con 1051 goles a favor y 1050 goles en contra.

El primer gol lo anotó Frank Simmons en 1910 y el último Esteban Paredes en 2017. Un largo camino de imágenes inolvidables.

Partamos con lo vergonzoso. El 21 de noviembre de 1973 Chile clasificó al Mundial de Alemania Federal 1974, pero no de la forma que se esperaba. Unión Soviética no quiso viajar a Santiago para disputar la revancha del repechaje y la "Roja" ganó por walk over.

La razón? Los europeos no aceptaban la dictadura de Augusto Pinochet y prefirieron restarse del encuentro. Esa situación fue portada de diarios en todo el mundo junto a la foto de Francisco "Chamaco" Valdés anotando el "gol fantasma".

A ello se suma la jornada del 3 de septiembre de 1989, de aquellas que uno quisiera borrar para siempre. La herida que se infringió Roberto Rojas no sólo dejó a Chile sin mundial de Italia 1990, sino también a una generación sin poder jugar las clasificatorias a Estados Unidos 1994.

Doy paso a los recuerdos tristes. Cada uno tendrá los suyos. En los primeros años se vio como Brasil, Argentina y Uruguay nos goleaban. Fuimos mejorando y las tristezas fueron ser segundos de Copas América, donde lo peor se dio en 1955. La "Roja" y Argentina llegaban empatados en 7 puntos a la última fecha del torneo que se disputó en nuestro país. Quien ganaba era campeón y la "Albiceleste" venció 1-0 en el Estadio Nacional.

Para otros los momentos tristes serán la semifinal con Brasil en el Mundial de 1962, para otros las finales de Copa de 1979 y 1987 y para otros haber sufrido al "Scratch" en los octavos de final de Francia 1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con palo de Pinilla incluido.

Ese travesaño es un ícono en la historia de Chile. Es como el combo de Leonel a David en 1962. Son momentos que no se borrarán de nuestras mentes nunca. Y tras ese palo muchos pensamos… ¿cuándo entonces?

Todo pasa por algo y todos cargamos con las mochilas que somos capaces de cargar. Ser hincha de la "Roja" no es fácil. Sufrir, conformarse con poco, recibir a tipos que no ganaron nada en La Moneda, fueron postales que empapelaron nuestra pieza por años.

Sin embargo, todo tiene un fin. El Día de la Independencia de la derrota llegó el 4 de julio de 2015. Y no fue fácil. A 14 segundos del término del tiempo reglamentario de la final ante Argentina: carrerón de Messí, pase a Lavezzi, centro bajo a Higuain y el delantero falló una ocasión increíble. Las gargantas y los estómagos de millones de chilenos se apretaron. Acá no hubo "palo", no chocamos con una muralla, hubo luz hasta el penal de Alexis.

Lo de 2016 fue a segunda parte de una película que ya habíamos visto. Medel chocó con el arco por evitar un gol y Bravo atajó una pelota inolvidable a Agüero. De eso al penal de Silva. Dos títulos en dos años.

Esas copas son las mayores alegrías junto al gol de Eladio Rojas a Yugoslavia en 1962. Ser terceros del mundo es un mérito. No se confundan, no es mediocre. Mediocre sería quedarse con eso y no ir por más. Y como la actual generación es inconformista, hay dos desafíos a corto plazo: ganar la Copa Confederaciones y clasificar a un tercer mundial consecutivo. Vamos por más.