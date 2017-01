La columna de Pelotazo: Libertadores allá vamos

Este lunes comienza un nuevo camino a la Copa Libertadores de América. Esa que para Chile sólo tuvo final feliz en 1991. Una vez de cincuenta y siete ediciones. Con el cambio de formato, ahora habrá dos rondas clasificatorias para conocer a los 32 equipos que comenzarán a pelear el título.

En el caso de Colo Colo y Unión Española deberán jugar la segunda ronda eliminatoria, mientras el bicampeón Universidad Católica e Iquique esperan acción en la fase de grupos. Cada uno tiene su mochila sobre los hombros.

Los albos hace 10 años que no pasan a octavos de final. Aquel cuadro dirigido por Claudio Borghi dijo adiós ante América de México.

En el caso de los rojos son el único cuadro nacional que pasó con éxito la fase de grupos en los últimos cuatro años. Mala casualidad que en esa ocasión (2014) fueron eliminados por su actual técnico: Martín Palermo, quien era el DT de Arsenal.

Los cruzados vuelven al torneo continental tras cinco años. En 2012 la UC dijo adiós en los grupos y fue última en su serie. Ganó sólo un partido y fue a Unión Española. Ahora como actual monarca chileno tiene la obligación de una campaña mejor, aunque en un grupo con Flamengo y San Lorenzo no da para asegurar nada.

A su vez los "dragones" regresan a la Libertadores luego de cuatro años. En 2013 pasaron la primera fase con éxito al eliminar a León de México, pero en los grupos no corrieron con la misma suerte.

¿Qué esperar para 2017?

Cuando la selección brilla por su lado no es justo exigir lo mismo a los clubes si ni siquiera tienen los mismos jugadores, sin embargo, es hora de mejorar los números.

Como mencioné en párrafos anteriores, sólo los rojos jugaron octavos de final de los últimos 12 equipos chilenos que nos representaron en esta copa. Es una vergüenza.

Nadie pide golear a brasileños o argentinos, pero sí no ser eliminados por equipos bolivianos o venezolanos. No porque no se pueda, sino porque hay nivel y jugadores para un desenlace distinto.

Lo de la China Cup no es sólo una alegría pensando en el recambio para la Roja, sino la prueba que en el torneo local hay buenos jugadores.

Colo Colo tiene a Esteban Pavez (y tenía a Martín Rodríguez).

Unión Española tiene a César Pinares y Pablo Galdames.

Católica tiene a Cristopher Toselli, Guillermo Maripan y José Pedro Fuenzalida.

E Iquique tiene a Rafael Caroca y Álvaro Ramos.

O sea, material hay. Es cosa de empezar a marcar diferencias, por el bien de los equipos y por el bien del fútbol chileno.

No hay que tener jugadores millonarios o sólo cracks para llegar lejos en la copa. Si no, pregúntenle al actual subcampeón Independiente del Valle. Con sus recursos, con sus medios, llegó a pelearle el título a Atlético Nacional.