La columna de Toño Prieto: Sigue el autoengaño

"Hicimos un buen partido. Creo que este es el camino para pasar a octavos. Es cierto que no llegamos lo habitual, pero enfrentamos a un gran equipo". Esto lanzó el técnico Pablo Guede tras la derrota de Colo Colo ante Atlético Nacional.

Para los que miden todo desde el resultado, mal inicio en la Copa Libertadores. Para los que miden el fútbol por lo que se expresa en la cancha, también fue una pésima noche.

Guede armó en esta primera fecha un equipo para ser protagonista e ir por la victoria. En cancha estuvieron los grandes nombres: Paredes, Valdivia, Carmona, Valdés, Insaurralde, Orión.

¿Qué pasó? Dominaron en el primer tiempo, pero no generaron llegadas.

No hubo desbordes por los costados y Opazo, la única opción, fue bien controlado.

Y a la hora de generar en forma asociada: ¿De qué sirve el buen manejo de Valdés y Valdivia? De nada si no tienen cambio de ritmo y los delanteros no ganan en velocidad. Paredes casi no la tocó.

"Es el primer partido recién", se puede argumentar para suavizar la actuación.

Pero el 0-1 de inmediato desnuda deficiencias que se esconden: A veces con resultados injustos (triunfos ante Antofagasta y Audax), otras con "yo confío en lo que tenemos, somos un equipo grande con nombres importantes", pero la cancha dice otra cosa.

Lo preocupante es si el DT dice que está "todo bien", entonces no hay nada que mejorar.

¿Hay futuro? Está difícil. Colo Colo ahora queda obligado a no perder en la altura de La Paz, para que la eliminación no quede a un paso.