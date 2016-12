Ronda Rousey y Amanda Nunes protagonizan el UFC 207 en Las Vegas

Ronda Rousey y Amanda Nunes protagonizan la pelea principal del UFC 207, que se disputará la medianoche del sábado 31 de diciembre de nuestro país, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), donde estará en juego el título de peso gallo femenino.

La estadounidense retorna al octágono tras más de un año fuera de acción, tras la paliza que le propinó Holly Holm en el UFC 193, con quien perdió su invicto y su presea, que ostentó por tres años.

Rousey llega a este combate en plena forma y quiere volver a tomar la posición de la más dominante de su división y de toda la UFC, donde tiene un récord de 12 triunfos y solo una caída.

En tanto, Amanda Nunes realizará su primera defensa del título que le arrebató a Miesha Tate en el UFC 200, en el que fue el combate más importante de aquella velada realizada en julio.

Con un récord de 13-4, la sudamericana quiere demostrar que está preparada para ser la mejor de su división, por lo que una victoria sobre su rival en el UFC 207 será un gran punto de partida para eso.

Revisa a continuación el cartel del UFC 207.

Cartelera preliminar

- Combate de pesos welter: Alex Oliveira vs. Tim Means.

- Pesos welter: Brandon Thatch vs. Niko Price.

- Pesos medio: Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori.

- Pesos welter: Mike Pyle vs. Alex García.

- Pesos welter: Johny Hendricks vs. Neil Magny.

Cartelera principal

- Pesos mosca: Louis Smolka vs. Ray Borg.

- Pesos welter: Dong Hyun Kim vs. Tarec Saffiedine.

- Pesos gallo: T.J. Dillashaw vs. John Lineker.

- Por el título de peso gallo masculino: Dominick Cruz (C) vs. Cody Garbrandt.

- Por el título de peso gallo femenino: Amanda Nunes (C) vs. Ronda Rousey.