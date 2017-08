Justin Gatlin ofreció "disculpas oficiales" por sus sanciones por dopaje

El campeón mundial de los 100 metros planos, Justin Gatlin, ofreció disculpas públicas por las dos veces en que fue sancionado por dopaje y además reconoció que le dolieron las pifias que recibió en la carrera en que venció a Usain Bolt en Londres.

Gatlin evitó ser suspendido en el 2001 y recibió una advertencia, pero en el 2006 obtuvo un castigo de cuatro años.

"Si quieren una disculpa oficial, me disculpo. Me disculpo por cualquier error que cometí en el deporte", dijo a ITV News el atleta estadounidense, quien en en el 2001 fue sancionado por dos años, pero lo redujo a una advertencia tras su apelación.

Además, en el 2006, fue sancionado por testosterona y recibió ocho años, que fue reducida por su defensa. Tras este episodio, Gatlin señaló que escribió una carta a la IAAF en la cual se disculpaba, pero el organismo nunca la divulgó.

"La carta que escribí fue suprimida por casi seis años. No tengo idea por qué, pero pedí disculpas. Comencé a participar en un programa donde hablaba con los niños sobre trampas, para que siguieran el camino de hacer las cosas bien. Era un model para el futuro y aún me siento así", explicó.

Sobre las pifias que recibió en Londres, cuando superó a Usain Bolt en los 100 metros planos logrando el oro y el jamaicano solo el bronce, dijo que "me dolieron, no estaba ahí por mí, era por mi país. Tal vez las pifias eran para mí, pero estaba en el podio por las personas que me aman y por el maís que amo".

La entrevista de Gatlin:

Sprinter Justin Gatlin has a message for those who booed him after he won Gold at the World Championships this month https://t.co/YnbQBc010C pic.twitter.com/lkXXeTNlRI