Triple medallista olímpica visitará Chile para dar charla motivacional

Dee Dee Trotter, una de las atletas más reconocidas en la especialidad de 400 metros planos a nivel mundial, estará de visita en Chile para dar la charla motivacional "I can, I must, I will" en el marco una feria de idiomas y viajes al extranjero que se desarrollará en el país.

La estadounidense posee dentro de sus 13 años en el atletismo de elite la obtención de logros como la medalla de oro en la prueba de relevo 4x400m de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en Londres 2012, donde también gano el bronce en los 400 metros individuales.

La fecha en que Dee Dee Trotter dará su charla será el sábado 26 de agosto en dos horarios: 12:00-13:00 y 16:30-17:30 horas en el Hotel Cumbres de Vitacura.