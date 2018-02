Terminó la espera: Se conoció equipo en el que Usain Bolt jugará fútbol

El conocido anhelo de Usain Bolt de convertirse en futbolista profesional por fin se cumplirá. El velocista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos adelantó que daría a conocer el club donde jugará este martes, pero todo se adelantó por una publicación en redes sociales.

Se trata de Mamelodi Sundowns, el equipo más ganador de la Premier Soccer League de Sudádrica, que compartió una foto del "Rayo" con una camiseta de entrenamiento con sus colores.

"El fútbol nunca volverá a ser el mismo", dice la publicación de los "Kabo Yellow", quienes harán el anuncio oficial junto a Bolt este martes a las 05:00 horas (08:00 GMT).

Mamelodi Sundowns destaca en Sudáfrica como el equipo con más copas en la máxima categoría, con siete. Además, una notable actuación durante el 2016 les valió coronarse en la Liga de Campeones de la CAF, título que además les dio un boleto al Mundial de Clubes, donde cayeron en los cuartos de final.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s