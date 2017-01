Usain Bolt y devolución de medalla de oro: “Las reglas son las reglas”

Durante la semana se dio a conocer que el atleta jamaiquino Usain Bolt perdió una de sus nueve medallas de oro olímpicas, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó el doping positivo de Nesta Carter, uno de sus compañeros en la posta 4x100 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En declaraciones replicadas por Mundo Deportivo, el "Rayo" señaló que "estoy decepcionado por perder una medalla, pero no va a empañar nada de lo que he hecho a lo largo de mi carrera, porque he ganado mis competiciones individuales y eso es lo que cuenta".

Agregó que "no estoy completamente satisfecho con la situación, pero las reglas son las reglas ¿Qué podemos hacer al respecto? Hice todo lo que quería en el deporte, realmente dejé una huella, tuve mucho éxito y por mi parte no puedo quejarme", dijo en la inauguración de un gimnasio en Jamaica.

Sumado a ello, cuando fue consultado si le guardaba algún rencor o molestia a Nesta Carter, atleta que enlutó su registro perfecto en competiciones olímpicas, Bolt manifestó que "sé que esto debe ser muy difícil para él. Las cosas suceden en la vida por razones que nadie conoce. Espero que no le afecte demasiado".

Por último, expresó que "es muy duro haber tenido que devolver una de mis medallas. No estoy feliz con eso, pero no voy a permitir que esto me distraiga de mis objetivos para esta temporada", sentenció el hombre más rápido del mundo.