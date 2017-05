Ex jugador de la NBA deja su huella en Juegos Paranacionales de Biobío

El ex jugador de Los Angeles Lakers Robert Blackwell es un trotamundos del baloncesto y lo sigue siendo ahora como técnico, dado que hoy por hoy llama la atención al momento de dirigir a los equipos de damas y varones de baloncesto en silla de ruedas de la Región de Arica y Parinacota en los II Juegos Paranacionales de Biobío 2017.

Blackwell estuvo en el cuadro dorado en la temporada 1992-1993, año en que pudo compartir camarín con Magic Johnson, tras lo cual se dedicó a recorrer el mundo, llegando incluso a jugar en Chile (en Castro, Español de Talca y Universidad de Los Lagos).

Ahora, todo es lo plasma en sus dirigidos: "El básquetbol es básquetbol en cualquier circunstancia, país, ciudad o liga, y es mi pasión y siempre lo viviré y sentiré de esta forma", dijo el ex jugador.

Los deportistas, a quienes dirige gracias al programa "Deportes de Participación Social" del Instituto Nacional de Deportes (IND), lo observan, admiran e intentan seguir sus instrucciones. En el arranque de los II Paranacionales, sus pupilos debutaron con un triunfo sobre Los Lagos en damas y con una derrota de los varones ante Maule.

"Si bien muchas veces me frustro, al otro día, o incluso al minuto después, veo que mi rol es precisamente transmitir a todos ellos que con trabajo, disciplina y convencimiento se puede llegar muy lejos, aunque los resultados o los triunfos a veces parezcan esquivos. Hay que seguir y seguir tratando, así como hoy lo hacemos en estos Juegos Deportivos Paranacionales, junto a ellos y al IND de Arica y Parinacota", enfatizó Blackwell tras dirigir en la competencia que se desarrolla en Concepción.

"He recorrido muchos países jugando. Lo disfruté, jugué con los más grandes basquetbolistas de la NBA. Pero debo reconocer que hoy esta tarea de dirigir no sólo a ellos, sino que también a niños y niñas de las Escuelas Deportivas Integrales, o los Juegos de la Juventud Trasandina, o los alumnos del Liceo Domingo Santa María, es lejos lo que más he disfrutado", cerró.