San Antonio Spurs se impuso con comodidad ante Charlotte Hornets en la NBA

San Antonio Spurs (29-7) mantuvo su buena racha y abrochó su tercer triunfo consecutivo en la NBA, al imponerse por 102-85 ante Charlotte Hornets (20-17), en su casa, el AT&T Center, en Texas.

Kawhi Leonard nuevamente fue el líder ofensivo del elenco tejano, al anotar 19 puntos, dar tres asistencias y bajar dos rebotes, en 32 minutos de juego. Desde la banca sorprendió Davis Bertrans, quien aportó 21 tantos más para los locales.

En Charlotte, Kemba Walker nuevamente destacó con sus 18 unidades, además de tres asistencias y dos rebotes, pero no tuvo un gran aporte de sus compañeros.

Revisa a continuación el resto de los resultados del sábado y los choques de este domingo en la NBA.

Sábado 7 de enero

- Indiana Pacers 123-109 New York Knicks

- Boston Celtics 117-108 New Orleans Pelicans

- Chicago Bulls 123-118 (TS) Toronto Raptors

- Oklahoma City Thunder 121-106 Denver Nuggets

- Minnesota Timberwolves 92-94 Utah Jazz

- Dallas Mavericks 82-97 Atlanta Hawks

- San Antonio Spurs 102-85 Charlotte Hornets

- Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons: Pospuesto por mal tiempo.

Domingo 8 de enero

- Brooklyn Nets vs. Philadelphia Sixers, 14:00 horas.

- Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards, 16:00 horas.

- Los Ángeles Clippers vs. Miami Heat, 17:30 horas.

- Toronto Raptors vs. Houston Rockets, 20:00 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz, 22:00 horas.

- Phoenix Suns vs. Cleveland Cavaliers, 22:30 horas.

- Sacramento Kings vs. Golden State Warriors, 23:00 horas.

- Los Ángeles Lakers vs. Orlando Magic, 23:30 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons, 00:00 horas.