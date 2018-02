Carolina "Crespita" Rodríguez: Me veo peleando cuatro o cinco años más

La boxeadora chilena Carolina "Crespita" Rodríguez se apresta para volver el próximo 23 de marzo al ring ante una rival por definir y poner así fin al receso que tuvo luego de convertirse en madre por primera vez.

Y la deportista nacional se pone como meta mantenerse en el alto rendimiento por cuatro o cinco años con el objetivo de recuperar el cinturón de campeona mundial de la categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Así lo explicó la púgil nacional en diálogo con El Mercurio: "Estoy como campeona en receso, por lo que la idea es realizar tres combates este año para preparar el reto mandatorio ante la actual campeona de la categoría gallo de la FIB, Cecilia Román", comentó Rodríguez.

La "Crespita" explicó que haber sido madre es un estímulo para seguir peleando.

"En vez de darme más miedo de pelear, ser mamá me ha dado más energía para volver a tener el cinturón de campeona. Por mi estilo de pelea, que se basa en no recibir tantos golpes, no realizo desgaste, por lo que me veo peleando unos cuatro o cinco años", dijo la boxeadora.