Ucraniano Wladimir Klitschko anunció su retiro del boxeo

El boxeador ucraniano Wladimir Klitschko anunció este jueves su retiro de los cuadriláteros a través de un comunicado y un video en el que aseguró que cumplió "todo lo que había soñado".

Klitschko disputó su último combate el 29 de abril frente a Anthony Joshua en el que cayó derrotado por nocaut y tras esto reflexionó sobre su futuro.

"Tras mi último combate contra Anthony Joshua me tomé, a propósito, tiempo suficiente para tomar una decisión. Logré todo como amateur y profesional y ahora puedo emprender sano y contento una nueva etapa", declaró.

El campeón olímpico en Atlanta 1996 disputó 71 peleas en sus 21 años como boxeador profesional en las que alcanzó la cima dominando la categoría de los pesos pesados, ya que fue monarca mundial de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Organización Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Unos logros que le permiten ser el boxeador que más tiempo ha sido campeón de los pesos pesados con 4.383 días.

"Ahora es el momento de iniciar mi segunda carrera fuera del deporte. Hace 27 años tomé una decisión y fue la mejor que pude haber tomado. Gracias a esta elección, he viajado por el mundo, he aprendido idiomas, he creado empresas y ayudé a personas que lo necesitaban", declaró el ucraniano en su despedida.