Volante de Botafogo: No podemos entrar a la cancha con miedo de Colo Colo

El volante de Botafogo Dudu señaló que la receta para que el cuadro carioca pueda derrotar a Colo Colo en la llave que los medirá por la segunda fase de Copa Libertadores es entrar a disputar los partidos sin miedo de los "albos".

"Estoy en un equipo grande, que se arma bien. Llegaron contrataciones puntuales y jugadores con mentalidad ambiciosa, con mentalidad de campeones", señaló en primera instancia a Globoesportes.

"Quiero ver un grupo de hombres responsables. Debemos entrar a la cancha, golpearnos el pecho y decir que vamos a ganar. No entrar al campo con miedo de Colo Colo, independiente de las dificultades", agregó el jugador que se confesó ansioso por jugar su primera Libertadores.

"Estoy motivadísimo. Espero que junto a mis compañeros y el club tener solo un pensamiento, muy positivo. El primer partido será muy importante, quiero que el estadio esté repleto y que lleguemos lejos, depende de nosotros", indicó.

"¿Colo Colo tiene historia? Botafogo también la tiene. Está claro que estamos un poco lejos en la Libertadores, pero no hay secretos. No podemos pensar que Colo Colo es un monstruo. Debemos pensar en hacer una buena pretempodada y prepararnos bien", prosiguió el ex jugador de CSKA Moscú.

Colo Colo visitará a Botafogo el 1 de febrero en el "Nilton Santos" por el duelo de ida de la segunda ronda en la Libertadores, mientras la revancha se jugará una semana después en el Estadio Monumental.