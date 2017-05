Mario Salas: Nos llegó muy fuerte este mazazo en Copa Libertadores

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, mostró su frustración tras la eliminación de la Copa Libertadores, después de perder por 3-2 ante Atlético Paranaense, y aseguró que no esperaban perder este partido.

"Estamos muy frustrados. Paranaense, en el global del partido, no nos superó. Pasaron cosas en estos últimos tres partidos. Ante San Lorenzo caímos en el último minuto, ante Flamengo lo empatamos y perdimos en los últimos 15 minutos. Católica peleó hasta el final y, lamentablemente, no pudimos. Estamos bajoneados porque no esperábamos perder este partido", dijo Salas.

Respecto al encuentro ante los brasileños, analizó que "Católica hizo un buen encuentro. Tuvimos el dominio del partido en gran parte del encuentro, pero en los últimos minutos Paranaense sacó a relucir su jerarquía y nosotros caímos en algunos errores que permitió a ellos empatar el encuentro. Nos llegó muy fuerte este mazazo".

Luego manifestó que "era un duelo de gran importancia y lo perdimos. El análisis, más allá de lo que diga, es que hicimos todo lo posible por ganar este partido. Hicimos un esfuerzo notable, jugamos bastante bien en el encuentro".

"Dominamos en largos pasajes. Vamos a tener que seguir luchando y buscar volver a torneos internacionales el próximo semestre. Católica debe ser mejor equipo en el siguiente torneo", complementó.

Sobre la desesperación que mostró el plantel tras el empate de Paranaense, comentó que "nos hicieron el gol del empate con 10 minutos por jugar. No nos servía eso, así que debíamos arriesgar con los cambios, cambiar el sistema y eso es lo que tratamos de hacer. Lo que antes nos resultaba esta vez no lo hizo. Estábamos entre la espada y la pared, debíamos buscar el triunfo".

Finalmente, dijo que espera reforzar el equipo de cara al próximo semestre "uno siempre debe aspirar, al armar los planteles, de mejorarlo de acuerdo a la subjetividad que tiene uno como técnico. En general, creo que uno tiene la esperanza de que todo sea mejor cada semestre que viene".